За 2020 год петербургские таможенники нашли 17 000 пачек сигарет в детских посылках

Автор: Анастасия Щербакова
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Сотрудники Пулковской таможни за прошедший год выявили многотысячные нарушения в перевозке табачных изделий. Преимущественно «вредные» находки обнаруживали в международных отправлениях. 

За 2020 год петербургские таможенники нашли 17 000 пачек сигарет в детских посылках табак, сигареты, Северо-Западная таможня, пулково, Петербург, контрабанда, итоги годаФото: Северо-Западное таможенное управление
За 2020 год петербургские таможенники нашли 17 000 пачек сигарет в детских посылках табак, сигареты, Северо-Западная таможня, пулково, Петербург, контрабанда, итоги годаФото: Северо-Западное таможенное управление
За 2020 год петербургские таможенники нашли 17 000 пачек сигарет в детских посылках табак, сигареты, Северо-Западная таможня, пулково, Петербург, контрабанда, итоги годаФото: Северо-Западное таможенное управление

Из сообщения пресс-службы Северно-Западного таможенного управления следует, что в 69 международных отправлениях нашли почти 17 000 пачек с сигаретами. При помощи специальной рентгенологической техники таможенники фиксировали, что вместо заявленного печенья детских игрушек, чая и конфет в посылках содержалась табачная продукция.

«Посылки  отправлялись из Санкт-Петербурга и Пскова в разные города Великобритании», – рассказала И.О. заместителя начальника отдела таможенного оформления.

Все граждане, обнаруженные с незаконными посылками, были привлечены к административной ответственности.

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