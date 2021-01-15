За 2020 год петербургские таможенники нашли 17 000 пачек сигарет в детских посылках

Сотрудники Пулковской таможни за прошедший год выявили многотысячные нарушения в перевозке табачных изделий. Преимущественно «вредные» находки обнаруживали в международных отправлениях.

Фото: Северо-Западное таможенное управление Фото: Северо-Западное таможенное управление Фото: Северо-Западное таможенное управление

Из сообщения пресс-службы Северно-Западного таможенного управления следует, что в 69 международных отправлениях нашли почти 17 000 пачек с сигаретами. При помощи специальной рентгенологической техники таможенники фиксировали, что вместо заявленного печенья детских игрушек, чая и конфет в посылках содержалась табачная продукция.

«Посылки отправлялись из Санкт-Петербурга и Пскова в разные города Великобритании», – рассказала И.О. заместителя начальника отдела таможенного оформления.

Все граждане, обнаруженные с незаконными посылками, были привлечены к административной ответственности.