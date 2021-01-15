Элитная недвижимость Петербурга подорожала на 21 %

По итогам 2020 года консалтинговая компания Knight Frank привела данные, согласно которым VIP — жилье в Северной столице подорожало чуть больше, чем на 20 %.

«Средневзвешенная цена предложения по итогам 2020 года составила 415 тыс. рублей за квадратный метр, что на 21% выше показателя конца 2019 года. Увеличение обусловлено несколькими параметрами», — рассказали специалисты агентства.

Стремительное подорожание связано с повышенным спросом на жильё этого класса. Также на это повлияли изменения на рынке жилья и тот факт, что покупатели стараются теперь выбирать более дешевые предложения или наоборот — эксклюзивные варианты.