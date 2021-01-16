Biocad в 2020 году выпустил 1,2 млн доз вакцины «Спутник V», производство будет расширено

Российская биотехнологическая компания Biocad (Санкт-Петербург) в 2020 году выпустила более 1,2 миллиона доз вакцины от коронавируса «Спутник V», а после модернизации планирует расширить производство до 5-6 миллионов доз в месяц, сообщил гендиректор ЗАО «Биокад» Дмитрий Морозов.
Морозов отметил, что «Спутник V» проходит три уровня контроля, который обеспечивается на производственной площадке, а также со стороны института имени Гамалеи и Росздравнадзора. По его словам, российская вакцина переносит транспортировку лучше, чем американский аналог.
Biocad еще в сентябре подписал соглашение с НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи о промышленном выпуске вакцины «Спутник V». Помимо производства жидкой вакцины, в планах партнёров было наладить выпуск лиофилизированной (сухой) вакцины, так как Biocad располагает необходимыми производственными мощностями по лиофилизации. Вакцина в виде порошка не требует особых условий хранения при транспортировке.
Biocad — российская фармкомпания с полным циклом создания лекарств: от поиска молекулы до массового производства. Препараты компании предназначены для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Ее портфель состоит из 60 препаратов, более 25 из которых находятся на разных стадиях разработки. Biocad создал международную группу компаний в Белоруссии, на Украине, в Бразилии, Китае, Индии и США.