Biocad в 2020 году выпустил 1,2 млн доз вакцины «Спутник V», производство будет расширено

Российская биотехнологическая компания Biocad (Санкт-Петербург) в 2020 году выпустила более 1,2 миллиона доз вакцины от коронавируса «Спутник V», а после модернизации планирует расширить производство до 5-6 миллионов доз в месяц, сообщил гендиректор ЗАО «Биокад» Дмитрий Морозов.

«Исходя из тех планов, которые были нами, согласованы с министерством здравоохранения, до конца прошлого года мы поставили в адрес института Гамалеи более 1,2 миллиона комплектов, это первый и второй компонент. Я знаю уже точно, что большинство из этих серий вышло в гражданский оборот», — сказал он в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

«На сегодняшний момент мы существенно расширяем производственные мощности для того, чтобы выйти на объёмы 4-5 миллионов комплектов в месяц, и я думаю, что… когда эта программа модернизации будет завершена, то наш план… возможно, даже 6 миллионов комплектов в месяц», — добавил глава Biocad.

Морозов отметил, что «Спутник V» проходит три уровня контроля, который обеспечивается на производственной площадке, а также со стороны института имени Гамалеи и Росздравнадзора. По его словам, российская вакцина переносит транспортировку лучше, чем американский аналог.

«У нас есть данные, что «Спутник» очень хорошо переносит транспортировку, и после разморозки (вакцина) спокойно хранится», — рассказал он.

Biocad еще в сентябре подписал соглашение с НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи о промышленном выпуске вакцины «Спутник V». Помимо производства жидкой вакцины, в планах партнёров было наладить выпуск лиофилизированной (сухой) вакцины, так как Biocad располагает необходимыми производственными мощностями по лиофилизации. Вакцина в виде порошка не требует особых условий хранения при транспортировке.

Вам будет интересно Прививка от Covid-19 не избавит петербуржцев от ношения масок Вице-губернатор Олег Эргашев в эфире телеканала «Санкт-Петербург» сообщил, что даже переболевшие и вакцинированные петербуржцы обязаны носить индивидуальные средства защиты. В скором... 15.01.2021 101

Biocad — российская фармкомпания с полным циклом создания лекарств: от поиска молекулы до массового производства. Препараты компании предназначены для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Ее портфель состоит из 60 препаратов, более 25 из которых находятся на разных стадиях разработки. Biocad создал международную группу компаний в Белоруссии, на Украине, в Бразилии, Китае, Индии и США.