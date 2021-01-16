Карелия в январе-феврале ожидает поставку еще 28 тыс доз вакцины от COVID-19

Карелия в январе-феврале ожидает поставку еще 28 тысяч доз вакцины от коронавируса, сообщает республиканское министерство здравоохранения.

«В январе-феврале ожидается поставка еще 28 тысяч доз «Спутника V», затем – очередные централизованные поставки», — говорится в сообщении.

В пятницу в медицинских организациях Петрозаводска и районов республики распределяется еще одна партия вакцины, поступившая накануне, – еще 2,2 тысячи доз.

Вакцина «Спутник V» поступает по линии федерального Минздрава, на конец 2020 года республика получила 1242 дозы, что позволило начать вакцинацию групп населения города Петрозаводска, наиболее подверженных риску инфицирования: медицинских работников, социальных работников, работников сферы образования.

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Отмечается, что в ближайшее время начнётся вакцинация и в центральных районных больницах. Будут прививаться и граждане, не относящиеся к приоритетным группам. Записаться на вакцинацию можно в поликлинике по месту жительства.