Видео: в Петербурге мужчина жестоко избил официантку за отказ продать ему алкоголь

Инцидент произошел еще 5 января на площади Труда в Петербурге, мужчина зашел в заведение после закрытия и потребовал налить ему водки, но получил отказ.

За что мужчина начал бить 22-летнюю девушку — он несколько раз ударил официантку руками и ногами по лицу и телу, а после ушел. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью и в полицию. Было возбуждено уголовное дело.

Через несколько дней мужчину вновь пришел в это же кафе. Сотрудники узнали его и вызвали полицию. 44-летнего уроженца Смоленска задержали, 15 января суд поместил его под стражу.