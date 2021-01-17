Россия возобновляет полеты в Индию, Вьетнам, Финляндию и Катар

Россия возобновит авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Катаром и Финляндией с 27 января. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Решение принято исходя из эпидемиологической обстановки в этих странах. Отмечается, что полеты будут осуществляться несколько раз в неделю. Так, два раза в неделю будут осуществляться рейсы Москва–Ханой, Москва–Дели, Москва–Хельсинки и Санкт-Петербург – Хельсинки. Из Москвы в Доху самолеты будут направляться трижды в неделю.

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Кроме того, принято решение об увеличении регулярных рейсов между Россией и Египтом до пяти в неделю.