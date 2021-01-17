Погибший в ДТП под Киришами водитель был лишен прав

Автор: Гузель Галимова
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Стали известны подробности массовой аварии в Киришском районе Ленобласти, в которой один погиб, а двое пострадали.

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Ранее ivbg.ru рассказывал, что на трассе «Кириши – Будогощь – Смолино» Volkswagen Passat выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномарками Mazda 6, Nissan Almera и Skoda Octavia. Водитель Volkswagen погиб на месте. Его пассажира, а также водителя Nissan и его пассажира госпитализировали с травмами различной степени тяжести. 

По данным полиции, погибший водитель был ранее лишен водительских прав за езду в нетрезвом виде.

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