Погибший в ДТП под Киришами водитель был лишен прав

Стали известны подробности массовой аварии в Киришском районе Ленобласти, в которой один погиб, а двое пострадали.

Ранее ivbg.ru рассказывал, что на трассе «Кириши – Будогощь – Смолино» Volkswagen Passat выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномарками Mazda 6, Nissan Almera и Skoda Octavia. Водитель Volkswagen погиб на месте. Его пассажира, а также водителя Nissan и его пассажира госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

По данным полиции, погибший водитель был ранее лишен водительских прав за езду в нетрезвом виде.