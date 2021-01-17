Один человек погиб и двое пострадали в массовом ДТП под Киришами

Серьезное ДТП произошло вчера вечером, 16 января, на девятом километре трассы «Кириши – Будогощь – Смолино» в Киришском районе Ленобласти.
Предварительно, Volkswagen Passat выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномарками Mazda 6, Nissan Almera и Skoda Octavia.
Водитель Volkswagen погиб на месте, водителя Nissan и его пассажира госпитализировали с травмами средней степени тяжести. Проводится проверка.
Источник: 47news
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