Запрет выхода на лед в Петербурге продлили до 15 апреля

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Ранее запрет действовал до 15 января.

Отслеживать ситуацию будет комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности. В случае улучшения ледовой обстановки срок запрета может быть изменен.

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Напомним, за нарушение предусмотрен штраф от 1 тысячи до 5 тысяч рублей, за выезд на лед на транспортном средстве обойдется нарушителю от 1,5 до 5 тысяч рублей. Для юридических лиц штрафы достигают 20 тысяч рублей.