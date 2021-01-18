Пенсионер МВД и его сын предотвратили убийство 96-летней блокадницы в Санкт-Петербурге

Пенсионер МВД России и его сын-полицейский предотвратили убийство 96-летней женщины в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
Она уточнила, что на помощь женщине пришли 23-летний сержант полиции Максим Цветков, полицейский отдельной комендантской роты по охране объектов ОВД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, и его отец Эдуард Цветков — пенсионер МВД России, полковник полиции в отставке, служивший в должности заместителя начальника дежурной части Главка.
По ее словам, подозреваемым в нападении оказался ранее судимый за убийство 50-летний гражданин без определённого места жительства. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК России «Покушение на убийство». Пострадавшую жительницу блокадного Ленинграда госпитализировали в тяжёлом состоянии.