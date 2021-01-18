Пенсионер МВД и его сын предотвратили убийство 96-летней блокадницы в Санкт-Петербурге

Пенсионер МВД России и его сын-полицейский предотвратили убийство 96-летней женщины в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

«16 января около 15.00 на лестничной площадке одного из домов по 4-ой линии Васильевского острова Санкт-Петербурга неизвестный злоумышленник пытался совершить нападение на пожилую женщину — 96-летнюю местную жительницу. В этом же доме проживает полицейская семья… Услышав крики о помощи, мужчины выбежали из квартиры и обнаружили склонившегося над пожилой женщиной мужчину, у которого в руках был нож. Его сразу же обезоружили и позвонили в полицию», — сказала Волк.

Она уточнила, что на помощь женщине пришли 23-летний сержант полиции Максим Цветков, полицейский отдельной комендантской роты по охране объектов ОВД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, и его отец Эдуард Цветков — пенсионер МВД России, полковник полиции в отставке, служивший в должности заместителя начальника дежурной части Главка.

«Максим Цветков удерживал нападавшего, а его отец заблокировал входную дверь в подъезд до приезда сотрудников», — рассказала Волк.

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По ее словам, подозреваемым в нападении оказался ранее судимый за убийство 50-летний гражданин без определённого места жительства. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК России «Покушение на убийство». Пострадавшую жительницу блокадного Ленинграда госпитализировали в тяжёлом состоянии.