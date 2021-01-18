Пьяного угонщика без прав задержали в Киришах

В Киришском районе Ленобласти задержали 23-летнего парня, которого подозревают в угоне автомобиля Mitsubishi Lancer. Возбуждено уголовное дело.

Ночью 17 января на улице Нефтехимиков в Киришах инспекторы ДПС остановили автомобиль. За рулем находился пьяный 23-летний местный житель, также у него не оказалось прав.

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Был составлен административный протокол. Во время оформления документы к полицейским подошел 31-летний собственник авто, который заявил об угоне своего Mitsubishi, сообщили в пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.