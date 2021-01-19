Дрозденко: Память о героизме защитников «Ораниенбаумского пятачка» навсегда останется в сердцах ленинградцев

Глава Ленобласти поздравил всех жителей региона с Денем памяти героических защитников Ораниенбаумского плацдарма, который отмечается 19 января

«Оборона Ораниенбаумского плацдарма сыграла важнейшую роль в защите города на Неве и навсегда вошла в летопись нашего Отечества», — отметил Александр Юрьевич.

Глава Ленобласти напомнил, что почти 29 месяцев доблестные советские воины, вопреки всему, отчаянно держали оборону ораниенбаумской земли, не дав ни на шаг продвинуться фашистским захватчикам.

Именно отсюда — в январе 1944 года началась операция по окончательному разгрому фашистских войск под Ленинградом и освобождению оккупированной части Ленинградской области.

«Вечная слава участникам битвы за Ленинград, всем защитникам Отечества! Желаю наши дорогим ветеранам, всем жителям Ленинградской области мирного неба над головой, крепкого здоровья и благополучия», — подытожил свое поздравление глава 47 региона.

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