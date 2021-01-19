Дрозденко: Память о героизме защитников «Ораниенбаумского пятачка» навсегда останется в сердцах ленинградцев

Глава Ленобласти поздравил всех жителей региона с Денем памяти героических защитников Ораниенбаумского плацдарма, который отмечается 19 января
Глава Ленобласти напомнил, что почти 29 месяцев доблестные советские воины, вопреки всему, отчаянно держали оборону ораниенбаумской земли, не дав ни на шаг продвинуться фашистским захватчикам.
Именно отсюда — в январе 1944 года началась операция по окончательному разгрому фашистских войск под Ленинградом и освобождению оккупированной части Ленинградской области.
Напомним, что музей «Кобона: Дорога жизни» запустил виртуальный тур. У посетителей есть возможность рассмотреть отдельные экспонаты и узнать их историю. Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» предлагает видео-рассказы о заповеднике, создании Диорамы и Панорамы, а также хроники о событиях Великой Отечественной войны.
Как уже ранее писал ivbg.ru, Министерство обороны России рассекретило и выложило на своём сайте уникальные архивные документы к 75-летию полного снятия фашистской блокады Ленинграда, основная часть опубликованных документов посвящена «Дороге жизни», проходившей через Ладогу и связывавшей город с тыловыми районами страны, сообщает военное ведомство.
«Мостотрест» показал видеоролик из архивных материалов о мостах Петербурга в период с 1941 по 1945 год. А Санкт-Петербургский Государственный университет выложил в открытом доступе книгу «Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда. 1941-1944 гг.», представленную историками СПбГУ. Издание содержит редкие, ранее не издававшиеся документы.