В Петербурге таксист высадил пассажирку, а потом догнал и сорвал с ее шеи золотую цепочку

В Петербурге женщина лишилась золотой цепочки после поездки в такси. Ограбление произошло у ее дома на Будапештской улице.

Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что женщина подошла к двери подъезда, после чего ее догнал мужчина. Он сорвал с шеи пассажирки ювелирное украшение и убежал.

Предварительно, злоумышленник — водитель Honda, который подвозил заявительницу с подругой. Ведется проверка.

Ранее мы рассказывали о таксисте, который занялся самоудовлетворением прямо в машине с пассажиркой в Петербурге.