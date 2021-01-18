Смотревший порно при пассажирах таксист в Санкт-Петербурге получил 5 суток ареста

Районный суд Санкт-Петербурга назначил пять суток ареста водителю такси, который смотрел порно при выполнении заказа, сообщает объединённая пресс-служба судов города.

«Водитель признан виновным в мелком хулиганстве. Ему назначено пять суток административного ареста», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что онлайн-сервис заказа такси «Ситимобил» заблокировал таксопарк, в котором работал водитель, просматривавший порно при пассажирках в Петербурге.

Во вторник «Ситимобил» заблокировал таксиста без права на восстановление после жалобы девушки на его развратные действия, когда мужчина вёз ее в аэропорт «Пулково». В «Ситимобил» поступила информация об еще одной жертве водителя, из чего компания сделала вывод, что таксист использовал чужой аккаунт. Ранее в интернете появилось видео, на котором девушка из Санкт-Петербурга заявила, что подвозивший ее в «Пулково» таксист смотрел порно и совершал развратные действия.