Аренда квартир подешевела в большинстве российских городов-миллионников

Аренда квартир подешевела в 2020 году в большинстве российских городов-миллионников, подсчитали специалисты портала «Мир квартир».

По данным портала, самое значительное падение ставок аренды произошло за прошлый год в Казани, где съёмные «однушки» подешевели на 9,5%, «двушки» – на 13%, «трёшки» – на 16,8%. Также существенная отрицательная динамика отмечена в Санкт-Петербурге (-11,4%, -14,5% и -13,2%) и Москве (-10,9%, -12,9% и -13,9%), что во многом связано с оттоком рабочей силы из мегаполисов, отмечается в сообщении портала.

«Те же тренды наблюдаются и в большинстве городов-миллионников, где ставки аренды квартир преимущественно упали. Ростом цен могут похвастаться только 5 из 16 миллионников: Новосибирск, Волгоград, Омск, Красноярск и Самара», — говорится в нем.

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При этом, как указывается в сообщении, в среднем по стране стоимость аренды однокомнатной квартиры подорожала за год на 6,6%, двухкомнатной – на 3,4%, трёхкомнатной – на 2,1%.