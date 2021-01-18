Псковская полиция ищет «придурка», ударившего собаку и залезшего на елку — видео

Полиция разыскивает неадекватного мужчину, который в деревне Палкино Псковской области избил собаку, а затем залез на новогоднюю ёлку и сорвал с неё гирлянду, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

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Накануне в соцсетях появилось видео, где двое мужчин, один из которых выглядит нетрезвым, прогуливаются по посёлку в ночное время. Он берет на руки собаку и через некоторое время бросает ее на землю, с силой пинает ногой. Затем мужчина пытается забраться на новогоднюю ёлку, ломает ее ветви и спрыгивает, срывая гирлянду. На видео, которое возмутило пользователей интернета, постоянно звучат его реплики: «Я придурок, у меня и справка есть».

«В настоящее время полицией проводится проверка по фактам, изображённым на видео, личности граждан установлены. Устанавливается местонахождение мужчины, повредившего ёлку и ударившего собаку», — говорится в сообщении.

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Как отмечает полиция, местный житель будет привлечён к административной ответственности.