Собака укусила четырехлетнюю девочку за лицо в поселке имени Тельмана

Сообщение о происшествии в поселке имени Тельмана поступило в экстренные службы вчера вечером, 10 января.
По предварительным данным, домашняя собака породы лайка укусила четырехлетнюю девочку. Ребенка госпитализировали с рваными ранами лица, ее состояние оценивается как удовлетворительное.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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11.01.2021 42