Собака укусила четырехлетнюю девочку за лицо в поселке имени Тельмана

Автор: Гузель Галимова
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Сообщение о происшествии в поселке имени Тельмана поступило в экстренные службы вчера вечером, 10 января. 

По предварительным данным, домашняя собака породы лайка укусила четырехлетнюю девочку. Ребенка госпитализировали с рваными ранами лица, ее состояние оценивается как удовлетворительное. 

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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