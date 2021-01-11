Собака укусила четырехлетнюю девочку за лицо в поселке имени Тельмана

Сообщение о происшествии в поселке имени Тельмана поступило в экстренные службы вчера вечером, 10 января.

По предварительным данным, домашняя собака породы лайка укусила четырехлетнюю девочку. Ребенка госпитализировали с рваными ранами лица, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.