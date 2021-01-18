Подросток нарисовал свастику на станции метро «Проспект Славы» в Петербурге

Несовершеннолетнего вандала уже задержали. Возбуждено уголовное дело.

Вечером 16 января на стене в вестибюле станции «Проспект Славы» сотрудники обнаружили рисунок со свастикой. Вычислить и задержать подозреваемого удалось на следующий день силами сотрудников Центра «Э» ГУ МВД России.

Им оказался 16-летний ученик одной из школ Петербурга. Подростка отпустили под присмотр родителей. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее подростки нанесли изображение свастики и надпись «Россия для русских» на стенах вагона во время остановки электропоезда у станции «Нарвская».