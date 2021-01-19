Бюст Героя Советского Союза похищен со стелы на кладбище в Санкт-Петербурге

Неизвестный похитил бюст со стелы на одной из могил на Волковском кладбище во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Восемнадцатого января поступило сообщение от мастера участка Волковского кладбища о том, что в период с декабря 2020-го по 17 января неизвестный похитил бюст со стелы на одной из могил. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК России «Кража», — сказано в сообщении.

Как сообщил источник в силовых структурах, неизвестный украл бюст Героя СССР Василия Мациевича.

Мациевич родился в 1913 году. Окончил Оренбургскую военную авиационную школу лётчиков. Во время Великой Отечественной войны командовал эскадрильей 26-го истребительного авиаполка 7-го истребительного авиакорпуса ПВО СССР. К июню 1942 года он совершил 196 боевых вылетов, принял участие в 44 воздушных боях, сбив 16 вражеских самолётов лично и 6 самолётов — в составе группы. Звание Героя Советского Союза Мациевичу было присвоено в феврале 1943 года.