В торговых центрах Петербурга хотят сделать пункты вакцинации от COVID-19

Петербургские предприниматели готовы разместить на территориях своих торгово-развлекательных центров пункты вакцинации от коронавируса, однако в комитете по здравоохранению приоритетным считают открытие пунктов в медицинских организациях, в том числе и частных.

Разместить пункты вакцинации готова компания SRV, управляющая несколькими ТРК в Петербурге.

«Ранее мы размещали пункты вакцинации от гриппа в ТРК «Охта Молл», «Жемчужная плаза», 4Daily и увидели большой интерес со стороны жителей», – приводит слова исполнительного директора SRV в России Ольги Болотниковой издание « Невские новости ».

Управляющий партнер FORTGROUP Максим Левченко отметил, что готов разместить пункты вакцинации от COVID-19, если такое предложение поступит.

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В комитете по здравоохранению, несмотря на готовность ТРК помочь всеобщей вакцинации, сообщили, что сейчас приоритет сделан на открытии пунктов вакцинации на базе существующих медорганизаций.