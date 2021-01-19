В торговых центрах Петербурга хотят сделать пункты вакцинации от COVID-19

Петербургские предприниматели готовы разместить на территориях своих торгово-развлекательных центров пункты вакцинации от коронавируса, однако в комитете по здравоохранению приоритетным считают открытие пунктов в медицинских организациях, в том числе и частных.
Разместить пункты вакцинации готова компания SRV, управляющая несколькими ТРК в Петербурге.
«Ранее мы размещали пункты вакцинации от гриппа в ТРК «Охта Молл», «Жемчужная плаза», 4Daily и увидели большой интерес со стороны жителей», – приводит слова исполнительного директора SRV в России Ольги Болотниковой издание «Невские новости».
Управляющий партнер FORTGROUP Максим Левченко отметил, что готов разместить пункты вакцинации от COVID-19, если такое предложение поступит.
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В комитете по здравоохранению, несмотря на готовность ТРК помочь всеобщей вакцинации, сообщили, что сейчас приоритет сделан на открытии пунктов вакцинации на базе существующих медорганизаций.
“Они должны иметь медицинские лицензии, лицензии на вакцинацию. Вопрос организации мобильных пунктов сейчас прорабатывается. Это должны быть мобильные выездные бригады”, — резюмировала пресс-секретарь комитета по здравоохранению Ольга Рябинина.