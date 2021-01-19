Во Всеволожском районе задержали двух мужчин, подозреваемых в незаконном приобретении и хранении наркотиков. Возбуждены уголовные дела.

Как сообщает пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в доме 25-летнего жителя садоводства «Колос» у деревни Новосергиевка нашли оборудованную плантацию с 27 кустами дурманящих растений, 566 граммов готового продукта, расфасованного по пакетам и банкам, а также упаковку и электронные весы.

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На следующий день, 17 января, был задержан ранее судимый 39-летний житель Мурино. В его квартире на Петровском бульваре нашли почти 60 граммов марихуаны, электронные весы и упаковку. Во время обыска выбросил из окна еще четыре пакета и куст дурманящего растения. В одном из пакетов было около 500 граммов запрещенного вещества.