Предприниматели Гатчинского района собрали продуктовые наборы для медработников

Предприниматели Гатчинского района передали местным врачам 30 коробок с различной продукцией: зефир, яйца, банки паштета и тушенка.

Руководство больницы поблагодарило предпринимателей за заботу и сообщило, что все продукты будут переданы участковым врачам амбулаторных подразделений Гатчинской КМБ.

ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ"

Фото: ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ".

Ранее мы рассказывали, что в Гатчинском районе главы администраций Кобринского и Пудомягского поселений поработали автоволонтерами — они развозили по вызовам медиков.