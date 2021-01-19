Предприниматели Гатчинского района собрали продуктовые наборы для медработников

Автор: Гузель Галимова
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Предприниматели Гатчинского района передали местным врачам 30 коробок с различной продукцией: зефир, яйца, банки паштета и тушенка.

Руководство больницы поблагодарило предпринимателей за заботу и сообщило, что все продукты будут переданы участковым врачам амбулаторных подразделений Гатчинской КМБ.

Предприниматели Гатчинского района собрали продуктовые наборы для медработников Продуктовые наборы, Ленобласть, Гатчинский район, врачиГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ"
Предприниматели Гатчинского района собрали продуктовые наборы для медработников Продуктовые наборы, Ленобласть, Гатчинский район, врачи
Фото: ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ".

Ранее мы рассказывали, что в Гатчинском районе главы администраций Кобринского и Пудомягского поселений поработали автоволонтерами — они развозили по вызовам медиков.

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