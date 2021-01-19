Боеприпасы вывезли на специализированный полигон в Ленобласти и уничтожили.

Днем понедельника, 18 января, в дежурную часть поступило сообщение о странных ржавых предметах, найденных в грунте во время земляных работ на Таллинском шоссе в районе Старо-Паново МО «Горелово». По словам рабочих, находка внешне очень напоминала боеприпасы. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

На место оперативно выехали специалисты-взрывотехники ОМОН, земляные работы были приостановлены. Обнаруженные предметы действительно оказались покрытыми коррозией 105-миллиметровыми артиллерийскими снарядами немецкого производства времён Великой Отечественной войны — всего их было семь. От боеприпасов избавились на специализированном полигоне в Ленобласти.