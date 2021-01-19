Фирма пять раз переносила доставку деревянных столов со счетами и скамеек в один из детских садов Соснового Бора.

Петербургскую фирму ООО «Плей» включили в реестр недобросовестных поставщиков после срыва контракта на сумму в более чем 280 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Ленобласти.

По данным сайта госзакупок, «Плей» заключила договор на поставку спортивного оборудования с одним из детских садов Соснового Бора. За 45 дней фирма должна была доставить спортивный комплекс «Каскад», стенку для метания мячиков, столы со счетами, скамьи с изображениями крокодила и львенка, однако пять раз сдвигала указанные сроки, ссылаясь на сложную эпидемиологическую обстановку.