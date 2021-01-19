В Ленобласти проверят работу 24 пансионатов для пожилых

В ближайшее время надзорные органы проверят работу пансионатов для пожилых, расположенных на территории Ленинградской области.

По словам зампреда правительства Ленобласти по социальным вопросам Николая Емельянова, был составлен список из 24 организаций, которые оказывают социальные услуги по 35 адресам. Среди них только четыре имеют медицинские лицензии, то есть фактически большинство работают полулегально.

Добавляется, что работа будет вестись с каждым учреждением.

Ранее мы рассказывали, что в Ленобласти закрыли пансионат после массовой вспышки коронавируса: заболели 25 из 35 его обитателей. Учреждению дали время на то, чтобы устранить все нарушения.