Роспотребнадзор ограничил количество участников соревнований в Ленобласти

Количество участников мероприятий на открытом воздухе ограничат минимально разрешённым, старты пройдут с временными интервалами.

Так зимний марафон «Дорога жизни», который состоится 31 января, будет осуществляться группами до 80 человек с временными интервалом не менее 5 минут.

Аналогичные требования будут применяться также при организации и проведении Токсовского лыжного марафона, который пройдёт 6-7 февраля.

Напомним, что в ближайшие выходные любители лыжни смогут бесплатно добраться в Шапки и Орехово на специальных электричках «Лыжные стрелы», которые вновь начнут ездить из Санкт-Петербурга в Ленинградскую область. Об этом сообщает «Peterburg2».