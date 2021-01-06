Во Всеволожском районе задержали сотрудника ДПС за взятку

Во Всеволожском районе Ленобласти следственные органы возбудили уголовное дело против инспектора ДПС. Денежные средства он получил за отказ выписывать протокол за серьезное нарушение ПДД.

Информация поступила от СУ СК по Ленобласти.

Известно, что сотрудник дорожно-патрульной службы из корыстных целей принял 38 тысяч рублей за то, что не стал составлять протокол об административном правонарушении.

Инспектор был пойман с поличным — сразу после получения средств, ДПС-ка задержали сотрудники УСБ ГУ МВД.

В ближайшее время инспектору изберут меру ответственности. Правоохранители разбираются, мог ли обвиняемый быть замечен в подобных преступлениях ранее.