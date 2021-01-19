Жители Подпорожья жалуются на бездействие Водоканала

В городе Подпорожье жители одного из домов жалуются на работу местного филиала Водоканала. Территория, прилегающая к дому, полностью оказалась закатана в лед.

Фото: группа "Дежурный по Ленобласти" Фото: группа "Дежурный по Ленобласти"

В группе «Дежурный по Ленобласти» соцсети Вконтакте местный житель поделился кадрами последствий давней аварии, вероятно, случившейся из-за неисправностей внутренних коммуникаций. Подобраться к дому для жителей теперь серьезное препятствие — вокруг него все окутано льдом.

«Подпорожье, улица Строителей, 3. Вода под дом бежит уже полгода — с морозами превратилась в каток. Это разрушает фундамент дома. Каток все больше и больше с каждым днем-Водоканал не шевелится», — поделился подписчик сообщества.