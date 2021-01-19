На улице Рубинштейна хотят запретить продажу алкоголя

Депутаты Петербурга обсуждают возможные ограничения на реализацию алкогольной продукции на улице Рубинштейна. О данном запрете жители района.

О возможном запрете стало известно 19 января, в ходе заседания депутатов Владимирского округа города. На данный момент на Рубинштейна находится много заведений, имеющих право на торговлю алкоголем — это не устраивает местных жителей, которые ранее просили ограничить хотя бы радиус торговли в питейных заведениях.

Сейчас этот радиус составляет 25 метров, собранию депутатов предложили увеличить его до 100 метров. Результаты совещаний по этому вопросу будут известны 3 февраля в ходе голосования.

Если запрет наберет большинство голосов, то 204 магазина и ресторана лишатся лицензии на продажу горячительных напитков. При этом, 12 заведений все же смогут продолжать реализацию алкоголя, поскольку не будут нарушать радиус в 100 метров от спортивных и социальных объектов.