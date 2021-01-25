Александр Дрозденко поздравил студентов Ленобласти с Татьяниным днем

Глава Ленобласти поздравил всех студентов с Днем российского студенчества — Татьяниным Днем, который отмечается 25 января
В своем поздравлении Александр Юрьевич отметил, что студенческое время ― это особая пора в жизни каждого человека, прекрасный период, полный ярких событий, новых открытий, мечтаний, крепкой дружбы и взаимовыручки.
Также глава 47 региона пожелал воспитанникам вузов, техникумов и училищ стать компетентными и грамотными специалистами и достигнуть совершенства в избранном деле.
Татьянин день, День российского студенчества — памятная дата в России, а также день в православном и народном месяцеслове. Название дня произошло от имени раннехристианской мученицы Татьяны Римской, память которой совершается в Православной церкви 12 (25) января.
Отметим, что ко Дню студента руководство Никольских рядов решило сделать подарок обучающимся вузов. В этот день вход для студентов будет бесплатным.
Как уже ранее писал ivbg.ru, с 2020 года в Ленобласти введена ежемесячная именная стипендия губернатора для хорошистов и отличников из числа сирот, обучающихся в средних профессиональных учебных заведениях.
Размер стипендии — 3 тысячи рублей в месяц. Сбор документов для назначения и выплаты ежемесячной именной стипендии губернатора проводится комитетом общего и профессионального образования Ленобласти. Подробнее можно узнать на сайте Комитета.