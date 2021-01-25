Александр Дрозденко поздравил студентов Ленобласти с Татьяниным днем

Глава Ленобласти поздравил всех студентов с Днем российского студенчества — Татьяниным Днем, который отмечается 25 января

В своем поздравлении Александр Юрьевич отметил, что студенческое время ― это особая пора в жизни каждого человека, прекрасный период, полный ярких событий, новых открытий, мечтаний, крепкой дружбы и взаимовыручки.

«Поздравляю с этим замечательным праздником студентов и преподавателей учебных заведений, и всех тех, кто хранит приятные воспоминания о студенческих годах», — сказал глава Ленобласти.

Также глава 47 региона пожелал воспитанникам вузов, техникумов и училищ стать компетентными и грамотными специалистами и достигнуть совершенства в избранном деле.

«Пусть радость творчества и вдохновение никогда не угасают в ваших сердцах и станут залогом больших побед и будущих профессиональных достижений!», — подытожил свое поздравление Александр Дрозденко.

Вам будет интересно Любимый праздник студентов: история и традиции дня Татьяны Ежегодно в России 25 января отмечается Татьянин день. По другому сегодняшний праздник также называют Днем студента. Но как же связаны... 25.01.2020 2532

Татьянин день, День российского студенчества — памятная дата в России, а также день в православном и народном месяцеслове. Название дня произошло от имени раннехристианской мученицы Татьяны Римской, память которой совершается в Православной церкви 12 (25) января.

Отметим, что ко Дню студента руководство Никольских рядов решило сделать подарок обучающимся вузов. В этот день вход для студентов будет бесплатным.

Как уже ранее писал ivbg.ru, с 2020 года в Ленобласти введена ежемесячная именная стипендия губернатора для хорошистов и отличников из числа сирот, обучающихся в средних профессиональных учебных заведениях.

Размер стипендии — 3 тысячи рублей в месяц. Сбор документов для назначения и выплаты ежемесячной именной стипендии губернатора проводится комитетом общего и профессионального образования Ленобласти. Подробнее можно узнать на сайте Комитета.