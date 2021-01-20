Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 21 152, до 3 633 952 – оперштаб

Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 21 152, до 3 633 952, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 21 152 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2452 (11,6%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 3 633 952 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,59%.