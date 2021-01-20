Оперштаб: Санкт-Петербург второй день подряд лидирует по числу новых случаев COVID-19 – 3347

Санкт-Петербург второй день подряд лидирует по числу новых случаев COVID-19 — 3347, в Москве — 2452, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Распределение по субъектам: 1 Санкт-Петербург — 3347, 2 Москва — 2452, 3 Московская область – 994», — говорится в сообщении.

При этом пока Санкт-Петербург не сообщал о каких-либо проблемах с коечным фондом. Накануне городские власти говорили, что более 20% коек, развёрнутых в больницах Петербурга под COVID-19 и пневмонии, свободны. Согласно материалам межведомственного совета, количество коек, развёрнутых под COVID-19 и пневмонии — 12 488, из них свободны 3087 (24,7%). Это количество превышает требуемые Минздравом России 20% свободного коечного фонда.

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