Более двух килограммов наркотиков нашли в камере хранения супермаркета Петербурга

Полиция разыскивает владельца наркотиков. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

19 января в одной из камер хранений в супермаркете на проспекте Культуры в Петербурге была найдена крупная партия наркотиков. Из ячейки изъяли пять прозрачных полимерных пакетов с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что это мефедрон общей массой 2,3 кг, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее мы рассказывали, во Всеволожском районе задержали двух мужчин. Один из них в частном доме оборудовал плантацию конопли, а другой – хранил более 500 граммов наркотиков у себя в квартире.