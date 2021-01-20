Спикер Совфеда уточнила, что вакцинация — дело добровольное.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прояснила ситуацию с ковид-паспортами, вокруг которых уже возникло немало обсуждений. Она заявила, что в России не собираются вводить ковидные паспорта, а сама вакцинация носит добровольный характер. Ее слова передает «РИА Новости».

«Вакцинация у нас не обязательная, а рекомендательная, добровольная. В восприятии людей это (справка о прививке) такая будет красная книжечка со штампами, с этой книжечкой гражданин получит дополнительные права и возможности… Нет, конечно, не будет такого и нецелесообразно это делать», — сказала Матвиенко.

Тем не менее, она настоятельно порекомендовала россиянам сделать прививку от коронавируса, поскольку сейчас это самый эффективный способ защиты от инфекции.