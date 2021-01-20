Почти 60% россиян выступили против введения COVID-паспортов

Инициативу по внедрению COVID-паспортов в России поддержали 12% россиян, об этом свидетельствуют данные опроса портала SuperJob.

Против введения так называемых COVID-паспортов для переболевших коронавирусом или сделавших прививку высказались 59%. Еще 29% опрошенных затруднились с ответом.

Противники чаще всего считают информацию о наличии антител относящейся к врачебной тайне, а решение властей выдавать COVID-паспорта дискриминационным. За введение выступают в основном те, кто столкнулся с необходимостью регулярно сдавать анализы на коронавирус.

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Напомним, что на сайте Госуслуг появился сервис, позволяющий получить специальный паспорт, который будет свидетельствовать о наличии прививки от коронавируса.