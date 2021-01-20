Под Тихвином на трассе А-114 произошло массовое ДТП — фото

Серьезное ДТП произошло сегодня утром, 20 января, на 463-ом километре автодороги «Вологда — Новая Ладога» в Тихвинском районе Ленобласти.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», столкнулись четыре машины. Судя по фото, в ДТП попали грузовик с прицепом, два микроавтобуса и легковушка. Пострадавших нет.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

В результате аварии на магистрали образовался затор длиной в 4,5 километра в обе стороны. Но после двухчасового ограничения движение восстановили. Поврежденные автомобили ожидают эвакуации, занимая одну из двух полос движения.