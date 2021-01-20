Ревнивый петербуржец пытался кастрировать оппонента – пострадавший в тяжелом состоянии

По информации ivbg.ru, 17 января в дежурную часть полиции сообщили о драке, которую устроили соседи в квартире дома № 5, расположенного по улице Большая Зеленина.

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Полицейские установили, что около 17:00 в квартире, принадлежащей 39-летнему петербуржцу, знакомый хозяина по имени Сергей на почве ревности избил своего 43-летнего оппонента. Врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, рваные раны губы и мошонки.

В избиении подозревают 37-летнего мужчину. Его уже привлекали к ответственности за производство и сбыт наркотиков. Подозреваемого разыскивают.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что уголовное дело возбуждено после нападения на врача в поликлинике в Санкт-Петербурге.