Володин заявил, что депутаты Госдумы не имеют иностранного гражданства

Вячеслав Володин заявил об отсутствии данных о наличии иностранного гражданства у депутатов Государственной думы.

Володин привал коллег, выдвигающих подобные обвинения, подтверждать свои слова с помощью документов.

«У нас на сегодняшний день нет данных от федеральных органов о том, что у депутатов есть второе гражданство…. Либо дайте материалы, либо за слова отвечайте», – заявил Вячеслав Володин

Ранее об отсутствии иностранного гражданства у парламентариев сообщил руководитель профильного комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что спикера Заксобрания Ленобласти наградили Почетной грамотой президента.