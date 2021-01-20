Володин заявил, что депутаты Госдумы не имеют иностранного гражданства

Вячеслав Володин заявил об отсутствии данных о наличии иностранного гражданства у депутатов Государственной думы.
Володин привал коллег, выдвигающих подобные обвинения, подтверждать свои слова с помощью документов.
«У нас на сегодняшний день нет данных от федеральных органов о том, что у депутатов есть второе гражданство…. Либо дайте материалы, либо за слова отвечайте», – заявил Вячеслав Володин
Ранее об отсутствии иностранного гражданства у парламентариев сообщил руководитель профильного комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Ранее ivbg.ru сообщал о том, что спикера Заксобрания Ленобласти наградили Почетной грамотой президента.