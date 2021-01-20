Аниме «Токийский гуль» и «Эльфийская песнь» тоже оказались под запретом

Автор: Анастасия Щербакова
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Суд также усмотрел в них обилие жестоких сцен.

Вслед за «Тетрадью смерти» Колпинский районный суд запретил еще два популярных аниме-сериала — «Токийский гуль» и «Эльфийская песнь». Причиной стали присутствующие в мультфильмах сцены «расчлененки».

«Сцены агрессии, насилия, размытия пола и ориентации, понятно где мужчина, а где девушка. И конечно же расчлененка — это максимальная агрессия и диструктив», — заключили эксперты.
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20.01.2021 70
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