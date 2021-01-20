По информации ivbg.ru, 19 января в полицию обратилась пожилая женщина. Она сообщила, что ее 30-летняя дочь-петербурженка три дня не выходила на связь.

Пропавшая проживала вместе с супругом в съемной квартире дома на проспекте Большевиков. Туда и направились сотрудники правоохранительных органов. Владелец квартиры помог открыть двери.

В помещениях полицейские обнаружили труп женщины и ее пьяного супруга. По версии следствия, именно он убил свою жену.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что ревнивый петербуржец пытался кастрировать оппонента. Пострадавший в тяжелом состоянии.