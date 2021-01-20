Стали известны сроки окончания реставрации Спаса на Крови

В Петербурге вскоре продолжится реставрация Собора Воскресения Христова. Один из основных этапов работ удалось закончить в конце 2020. Это должно ускорить сдачу обновленного храма.

«Невские новости», ссылаясь на пресс-службу музея-памятника «Исаакиевский собор» сообщили, что начался следующий этап реставрационных работ на объекте — пока только на этапе планирования.

До этого — в декабре уже прошлого года мастера разобрали 46 метров строительных лесов, которые располагались в центральной части главного шатра собора. На данный момент работы на объекте не ведутся только из-за неблагоприятных погодных условий. Реставрацию хотят продолжить в марте или апреле.

Отмечается, что работы затянутся на весь 2021 год.