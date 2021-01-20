В ТЦ Галерея блогеры устроили драку с мигрантами — видео

В Петербурге в торговом центре «Галерея» группа блогеров из TikTok ввязалась в драку с иностранцами. Мигранты оказывали «странные» знаки внимания девушке, которая была вместе с тиктокерами.

Пользователи соцсети TikTok хотели снять видеоролик в торговом центре, однако этому помешал иностранец из ближнего зарубежья, который стал приставать к их подруге. Как отметил один из защитников, диалога с южанином не получилось.

«Он начинает на меня огрызаться, слово за слово, даже махнул, я там увернулся, ну а потом началась драка и дальше в отделение», — рассказал блогер.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области уже подтвердили инцидент между молодыми людьми. Все они были задержаны и доставлены в отдел полиции.