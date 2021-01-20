В Петербурге к 2023 году запустят 320 новых вагонов метро

Петербургский метрополитен отметит свой юбилей серьезным пополнением транспорта. В 2023 году «подземке» исполнится 320 лет — столько же заступит на боевое дежурство новых вагонов.

Информация об этом была озвучена председателем Комитета по транспорту Кириллом Поляковым в эфире телеканала «Россия 1».

«Сейчас мы разрабатываем программу развития городского общественного транспорта», — отметил глава ведомства.

Однако это не единственное, что ждет общественный транспорт. Город продолжает закупать также и подвижной состав. Так, в прошлом году в Северной столице появились 140 новых троллейбусов и 350 автобусов. В ближайшее время на дороги города также выйдет 13 новых трамваев.