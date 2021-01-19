Подросток, подозреваемый в вандализме в метро Санкт-Петербурга, доставлен в полицию

Подросток, подозреваемый в вандализме на станции метро «Проспект Славы», доставлен в полицию в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД России.

Ранее по факту нанесения изображений и надписей в вагоне электропоезда петербургского метрополитена было возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». По данным местных СМИ, на вагонах метро была нарисована свастика и нанесены лозунги националистов, а к противоправному деянию причастна группа подростков.

«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Центра «Э» ГУМВД России установлен и доставлен в полицию 16-летний ученик одной из школ города. Подросток изобличён в том, что находясь в вестибюле станции метро «Проспект Славы», нарисовал маркером соответствующее изображение», — сообщает полицейский главк.