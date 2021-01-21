На шести федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Автор: Гузель Галимова
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Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 21 января при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола»:

  • км 12-179 ограничение скорости  движения в оба направления с 08:00 до 19:00,  ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 57-59 ограничение скорости  движения в оба направления с 08:00 до 19:00,  устранение деформаций покрытия.

М-10 «Россия»:

  • км 593-674 ограничение скорости  движения в оба направления с 08:00 до 19:00,  ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 672 ограничение скорости  движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций покрытия.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:

  • км 105-149 ограничение скорости  движения в оба направления с 08:00 до 19:00,  ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • км 479-532 ограничение скорости  движения в оба направления с 08:00 до 19:00,  ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола:

  • км 16-17 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, очистка шумозащитных экранов.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:  

  • км 34 (н/х), ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 17:00,  ремонт МБО.
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