Жителей Ленобласти призвали не беспокоить лебедей, оставшихся на зимовку

Также специалисты просят не подкармливать птиц хлебом: иногда распухшая от сдобы птица может погибнуть сразу.

С каждым годом зимы в нашем регионе становятся теплее, водоемы не замерзают, а следовательно у птиц есть постоянный доступ к пище — водорослям. При этом лебеди могут компенсировать недостаток питания, используя накопленный жир.

В комитете по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти отметили, что не стоит вмешиваться в природные процессы: прорубать полыньи для птиц и кормить их. Птица прекрасно понимает, что вода замерзает, и найдет себе другое подходящее место зимовки.

Помощь человека нужна только в двух случаях: если у лебедя есть явные признаки ранения или повреждения, а также если птица лежит на льду, и ее оперение покрыто коркой льда. Во всех остальных случаях птица в помощи человека не нуждается.