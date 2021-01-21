В Кингисеппском районе изъяли 30 автобусов, незаконно ввезенных в Россию

Полиция и таможенники обнаружили и изъяли более 30 автобусов, используемые частными предприятиями для пассажирских перевозок на территории Кингисеппского района Ленобласти.

У полицейских есть основания полагать, что идентификационные номера агрегатов автобусов были незаконно изменены в целях придания транспортному средству вида законно находящихся на территории России. При этом при ввозе были использованы документы от другого транспорта, сообщают в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

На данный момент установлен факт незаконного ввоза на территорию России двух автобусов, которые не оформили в установленном таможней порядке. Транспорт был изъят и направлен на экспертизу. Полиция устанавливает всех причастных к ввозу автобусов.

Ранее в магазине Кингисеппа изъяли более 2 тысяч пар “паленой” обуви стоимостью 840 тысяч рублей.