Военные ЗВО помогут провести более 10 экспедиций «Русского географического общества»

Автор: Гузель Галимова
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В 2021 году военнослужащие Западного военного округа окажут помощь в проведении более 10 экспедиций «Русского географического общества».

Как сообщает пресс-служба ЗВО, среди планируемых экспедиций — поиск места гибели судов «Таллинского перехода», обследование дна акватории Чудского озера, изучение островов Финского залива. В свою очередь, представители «Русского географического общества» проведут в воинских частях ЗВО просветительские акции и научные конференции, пригласят военнослужащих к участию в экспедициях и научных исследованиях.

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20.01.2021 117
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