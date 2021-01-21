Военные ЗВО помогут провести более 10 экспедиций «Русского географического общества»

В 2021 году военнослужащие Западного военного округа окажут помощь в проведении более 10 экспедиций «Русского географического общества».

Как сообщает пресс-служба ЗВО, среди планируемых экспедиций — поиск места гибели судов «Таллинского перехода», обследование дна акватории Чудского озера, изучение островов Финского залива. В свою очередь, представители «Русского географического общества» проведут в воинских частях ЗВО просветительские акции и научные конференции, пригласят военнослужащих к участию в экспедициях и научных исследованиях.