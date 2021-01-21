Почти 27,5 тыс жителей Санкт-Петербурга привиты от коронавируса – власти

Почти 27,5 тысячи жителей Санкт-Петербурга уже привиты от коронавируса, сообщает аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева.

«В Санкт-Петербурге набирает обороты прививочная кампания от коронавируса. Привиты 27 499 петербуржцев, вакцинация завершена у 4986 человек. Серьёзных осложнений после вакцинации не наблюдалось», — говорится в сообщении.

В ближайшее время ожидается поставка в Санкт-Петербурге еще 66 тысяч доз вакцины.

В северной столице в настоящее время развёрнуты 70 пунктов вакцинации. Готовятся к открытию еще 50 прививочных пунктов на базе городских поликлиник, а также федеральных и частных медицинских учреждений.

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Эргашев также поручил организовать вакцинацию от коронавируса силами выездных прививочных бригад городских поликлиник.