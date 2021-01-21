Число случаев COVID-19 в России выросло на 21 887, до 3 655 839 – оперштаб

Число случаев COVID-19 в России выросло на 21 887, до 3 655 839, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 21 887 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2363 (10,8%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 3 655 839 случаев заболевания. Темп прироста 0,6%.